Учёные нашли способ удешевить внедрение 3D-печати для экономики и промышленности
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Такой принтер является мини-фабрикой, которую можно развернуть у разработчика без организации промышленного производства.
«Сам распечатанный прототип позволяет провести проверку идеи, схемы и монтажа устройства. Прототипирование устройств на многослойных печатных платах применимо для различных отраслей: бытовая электроника, телекоммуникации, автомобильная промышленность, спецприменения и ОПК, авиационная и космическая промышленность, медицина», — объяснили эксперты.
Как добавил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, разработки учёных призваны не только закрыть потребность отечественной промышленности и других сфер экономики в продуктах, которые стали недоступны в результате введения западных санкций.
«Перед нами стоит задача действовать на опережение, создавать инновационные решения, которые укрепят технологический суверенитет страны, окажут положительное влияние на жизнь каждого россиянина», — заключил он.
Ранее российские учёные создали препарат на основе хлорина для лечения онкозаболеваний.