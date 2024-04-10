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Учёные нашли способ удешевить внедрение 3D-печати для экономики и промышленности

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Анастасия Румянцева
Как стало известно RT, специалисты РТУ МИРЭА создали уникальный 3D-принтер, который «выращивает» многослойные печатные платы — обязательный компонент любой техники. Отмечается, что это позволит существенно упростить и удешевить внедрение 3D-печати для самого широкого спектра отраслей экономики и промышленности.
Учёные нашли способ удешевить внедрение 3D-печати для экономики и промышленности
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Такой принтер является мини-фабрикой, которую можно развернуть у разработчика без организации промышленного производства.

«Сам распечатанный прототип позволяет провести проверку идеи, схемы и монтажа устройства. Прототипирование устройств на многослойных печатных платах применимо для различных отраслей: бытовая электроника, телекоммуникации, автомобильная промышленность, спецприменения и ОПК, авиационная и космическая промышленность, медицина», — объяснили эксперты.

Как добавил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, разработки учёных призваны не только закрыть потребность отечественной промышленности и других сфер экономики в продуктах, которые стали недоступны в результате введения западных санкций.

«Перед нами стоит задача действовать на опережение, создавать инновационные решения, которые укрепят технологический суверенитет страны, окажут положительное влияние на жизнь каждого россиянина», — заключил он.

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