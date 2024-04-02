Российские учёные создали препарат на основе хлорина для лечения онкозаболеваний

Как стало известно RT, учёным РТУ МИРЭА удалось создать радиофармпрепарат на основе природного хлорина. По словам специалистов, его применение позволит вывести на новый уровень диагностику и лечение онкологических заболеваний.

Отмечается, что целью работы стало создание препарата для целенаправленной диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Как объяснили специалисты, такой подход позволяет медикам воздействовать прицельно на опухолевые клетки, приводя к нарушению их жизнедеятельности и в конечном итоге к гибели.

Так, химикам удалось создать новую молекулу на основе хлорина. Это органическое соединение, полученное в результате модификации хлорофилла — зелёного пигмента фотосинтезирующих растений, в частности спирулины ─ одноклеточной сине-зелёной водоросли.

«Созданная нами молекула способна захватывать радионуклид и переносить его в опухоль. Кроме того, созданный нами препарат нетоксичен: испытания с использованием доз, в 50 раз превышающих терапевтическую, не привели к гибели лабораторных животных», ─ рассказал заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского РТУ МИРЭА, доктор химических наук, профессор Михаил Грин.

Помимо этого, как пояснили эксперты, инновационность нового препарата заключается в его универсальности.

При введении в молекулу радионуклида технеция он позволит диагностировать опухоль, при введении лютеция — проводить высокоточную терапию, отметили учёные.

Кроме того, препарат разработан на основе природоподобных технологий, что делает его намного безопаснее: через несколько часов после введения он метаболизируется в организме человека и выводится без последствий для здоровья.

«Развитие природоподобных технологий — одна из ключевых задач, поставленных руководством страны. Исследования наших учёных сделали новый шаг в этой сфере. Уверен, что с учётом стратегической важности этого направления и соответствующей поддержки профильных ведомств нам удастся в ближайшее время вывести принципиально новые препараты для диагностики и лечения онкозаболеваний на российский рынок», ─ подчеркнул ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

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