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Личка предложил проводить сезон РПЛ с марта по декабрь

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка предложил начинать сезон в РПЛ в марте и заканчивать в начале декабря.

«Начинать чемпионат в марте и заканчивать в конце ноября — начале декабря. Может быть, так было бы лучше для российского футбола. В России долгая зима, не так много городов, где можно играть зимой, и много, где нельзя играть зимой на том поле, которое бывает в июне-июле», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Чемпионат России по футболу во всех профессиональных лигах перешёл на календарь по системе «осень — весна» в 2012 году.

Ранее Личка рассказал, что его самой дорогой покупкой в Москве является самокат.

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