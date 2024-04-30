Личка — о самой дорогой покупке в Москве: два дня назад решил купить самокат за 60 тысяч рублей

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что его самой дорогой покупкой в Москве является самокат.

«Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живём недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50—60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением. Лучшая ли эта покупка? Может быть, ха-ха!» — приводит слова Лички Sport24.

2 июня 2023 года бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее Личка высказался о шансах команды на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).