Кейн установил рекорд среди англичан по результативным действиям за сезон в Лиге чемпионов
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» Кейн реализовал пенальти. Как сообщает Opta, всего на его счету за сезон уже 11 голевых действий.
Кейн превзошёл Дэвида Бекхэма (10) и Стивена Джеррарда (10).
Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2. Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.
Ранее сообщалось, что Мюллер стал третьим игроком в истории ЛЧ, сыгравшим 150+ игр за один клуб.