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Кейн установил рекорд среди англичан по результативным действиям за сезон в Лиге чемпионов

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн установил рекорд среди английских футболистов по результативным действиям за сезон в Лиге чемпионов.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» Кейн реализовал пенальти. Как сообщает Opta, всего на его счету за сезон уже 11 голевых действий.

Кейн превзошёл Дэвида Бекхэма (10) и Стивена Джеррарда (10).

Встреча, проходившая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2. Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Мюллер стал третьим игроком в истории ЛЧ, сыгравшим 150+ игр за один клуб.

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