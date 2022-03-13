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TVE: испанские защитники прав потребителей осудили супермаркеты за ограничение продаж подсолнечного масла и макарон

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Испании из-за возникшего в последние дни небывалого спроса на подсолнечное масло и макаронные изделия пять сетей супермаркетов ограничили продажу этих товаров, передаёт TVE. Фонд защиты прав потребителей FACUA осудил этот шаг, обвинив магазины в том, что они наживаются на сложившейся ситуации.
ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Все (идут. — ИноТВ) с растительным маслом.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА В МАСКЕ: Я пришла — и тотчас же у меня было три бутылки. Признаюсь, что испугалась и взяла две, причём по двойной цене.  

Страх перед нехваткой товаров и введение в разных супермаркетах ограничений на покупку подсолнечного масла и макаронных изделий на одного человека привело к резкому росту продаж.

АЛИМА, сотрудница супермаркета A: На этой неделе было продано много масла, чересчур много. Вы даже себе не представляете.

РАКЕЛЬ МАЧАДО, сотрудница супермаркета Covirán: Люди спрашивают, во сколько вы завтра открываетесь. А затем приходят.  На следующий день они возвращаются и покупают.

Введение ограничений на количество продаваемого товара противоречит закону о регулировании розничной торговли. Поэтому фонд FACUA выступил с осуждением пяти сетей супермаркетов после того, как те пошли на торговый манёвр.

РУБЕН САНЧЕС, фонд защиты прав потребителей FACUA: Сектор играет на поднятии цен. Они их увеличивают до рекордных значений, наживаясь сверх меры на ситуации, в которой, как они говорят, будет нехватка товаров.

Дистрибьюторы заверяют, что делают это с целью затормозить спонтанные покупки.

ИГНАСИО ГАРСИА МАГАРСО, генеральный директор Испанской ассоциации дистрибьюторов, супермаркетов и магазинов самообслуживания: Речь идёт о таком регулировании потребления, при котором другие потребители не чувствовали бы себя пострадавшими от действий некоторых людей.

FACUA требует, чтобы автономные сообщества как можно скорее начали открывать дела с применением штрафных мер с целью избежать повторения подобной практики с другими продуктами.

Дата публикации 11 марта 2022 года.
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источник
TVE Испания Европа
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