Аналитик Антонов: на следующей неделе ожидаем доллар в рамках 90—93 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT дал прогноз по курсу доллара.

По его словам, на этой короткой неделе рубль «всё-таки подешевел к мировым резервным валютам, преимущественно за счёт ослабления в среду, 8 мая».

«Перед праздниками рынок фиксировал прибыль, также, возможно, что перед праздниками вырос спрос на наличную валюту у населения. На следующей неделе рынок будет смотреть на данные Росстата по апрельской инфляции, которые выйдут 14 мая. Чем больше замедлится годовая инфляция в апреле, тем больше шанс у рубля снова возобновить укрепление. На следующей неделе ожидаем доллар в рамках 90—93 рублей, евро в рамках 98—101 рубля», — считает Антонов.

В свою очередь, главный аналитик Neomarkets Олег Калманович отметил, что существенных макроэкономических событий на следующей неделе «не просматривается».

«Если доллар в середине мая не превысит отметку 92,25 рубля, то вполне вероятно его отступление до 90 рублей и даже 88,50 рубля», — высказался он.

Ранее курс доллара на Московской бирже опустился ниже 91 рубля впервые с 12 марта.