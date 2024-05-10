Эксперт Уваров: желание фирм в США сохранить импорт российского урана логично

Главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров назвал ожидаемым стремление американских компаний сохранить импорт российского урана.

Таким образом он прокомментировал обращение американской компании Centrus к властям США с просьбой дать фирме в качестве исключения продолжать закупки у России обогащённого урана в интересах атомной отрасли Соединённых Штатов.

«Абсолютно не сомневался в том, что американские заказчики постараются как можно дольше сохранять для себя возможность импортировать обогащённый урановый продукт из России», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, именно по этой причине, соответствующий американский законопроект был написан так, чтобы можно было продолжать закупать уран, «если очень нужно», и при этом в тех же объёмах, что и раньше

Уваров отметил, что США, в отличие от других стран Запада, не любят стрелять себе в ногу.

«А если приходится это сделать, то выбирают водяной пистолет», — подчеркнул он.

Ранее сенат Соединённых Штатов 1 мая одобрил законопроект о запрете импорта российского урана.