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Эксперт Уваров: желание фирм в США сохранить импорт российского урана логично

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Главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров назвал ожидаемым стремление американских компаний сохранить импорт российского урана.
Эксперт Уваров: желание фирм в США сохранить импорт российского урана логично
  • Gettyimages.ru
  • © ViewApart

Таким образом он прокомментировал обращение американской компании Centrus к властям США с просьбой дать фирме в качестве исключения продолжать закупки у России обогащённого урана в интересах атомной отрасли Соединённых Штатов.

«Абсолютно не сомневался в том, что американские заказчики постараются как можно дольше сохранять для себя возможность импортировать обогащённый урановый продукт из России», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, именно по этой причине, соответствующий американский законопроект был написан так, чтобы можно было продолжать закупать уран, «если очень нужно», и при этом в тех же объёмах, что и раньше

Уваров отметил, что США, в отличие от других стран Запада, не любят стрелять себе в ногу.

«А если приходится это сделать, то выбирают водяной пистолет», — подчеркнул он.

Ранее сенат Соединённых Штатов 1 мая одобрил законопроект о запрете импорта российского урана.

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