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Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии Марине Таубер

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии и члену оппозиционного блока «Победа» Марине Таубер.
Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии Марине Таубер
  • © duma.gov.ru

Председатель Госдумы подчеркнул, что коллегам из Молдавии, которые выступают за дружбу с Россией, приходится работать в непростых условиях — на них давят, их шантажируют, им угрожают.

Таубер заявила, что республике практически невозможно развиваться без отношений с Россией, со странами СНГ и ЕАЭС.

Она также рассказала о переданной Молдове частице московского вечного огня.

«Вчера он прошёл в шествиях в Кишинёве, Комрате, Бельцах, Тараклии. Я говорю о присутствии вчера на параде ко Дню Победы [в Москве]. Это то, что оставило огромный след, и то, чем я буду делиться в Республике Молдова», — сказала Таубер.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул поблагодарила президента России Владимира Путина за приглашение на парад Победы в Москве.

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