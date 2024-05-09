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Гуцул поблагодарила Путина за приглашение на парад Победы в Москве

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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул поблагодарила президента России Владимира Путина за приглашение на парад Победы в Москве.
Гуцул поблагодарила Путина за приглашение на парад Победы в Москве
  • РИА Новости

«Для меня большая честь представлять Гагаузию и всю Молдавию на этом событии. Я благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за приглашение участвовать в праздничных мероприятиях», — сказала она.

По словам Гуцул, это стало высоким знаком дружбы и доверия между народами России и Молдавии.

Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул 8 мая возложили венок к мемориальной Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

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