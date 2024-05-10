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Емельяненко объяснил, нужно ли ехать на Олимпиаду без флага и гимна

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Четырёхкратный чемпион мира по самбо, известный российский боец Фёдор Емельяненко высказал мнение касательно выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.
Емельяненко объяснил, нужно ли ехать на Олимпиаду без флага и гимна
  • РИА Новости

«Насколько я знаю, россиян там будет очень мало. А вообще, наверное, надо было принимать единое решение о том, ехать или не ехать на Олимпиаду. И если бы решили не ехать, то нужно было оказывать поддержку внутри страны нашим олимпийцам, которые за это боролись», — цитирует Емельяненко «Газета.ru».

Он также подчеркнул, что без флага и гимна не стоит выступать на Олимпиаде. 

«Но необходимо со стороны государства поддержать спортсменов, которые всю жизнь кладут ради прославления страны», — добавил Емельяненко.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады.

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