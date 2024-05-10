Военкор RT показал, как российские бойцы штурмуют позиции ВСУ
Солдаты ВСУ больше суток боялись показаться из блиндажа, чтоб не раскрыть своё местоположение. Однако российские бойцы обнаружили их и нанесли удар с помощью FVP-дронов.
Украинские военнослужащие снова попытались спрятаться, но были раскрыты.
Командир с позывным Шустрый рассказал, что часто видит, как погибают противники, хотя им всегда предлагают сдаться.
По его словам, более 20 украинских солдат находятся в плену, при этом никто из них не знает, за что воюет. Когда бойцы ВСУ оказываются в безвыходном положении, к ним не приходит помощь с украинской стороны.
«Никому не интересны. Они не являются героями Украины», — отметил командир.
Ранее военкор RT Андрей Филатов показал позицию «Тополь», откуда начинался штурм, а затем освобождение Авдеевки.