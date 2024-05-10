Военкор RT показал, как российские бойцы штурмуют позиции ВСУ

Военный корреспондент RT Влад Андрица показал, как бойцы 4-й бригады вместе со спецназом «Ахмат» штурмуют позиции ВСУ. Видео снято на одной из главных высот возле населённого пункта Красное в пригороде Часова Яра.

Солдаты ВСУ больше суток боялись показаться из блиндажа, чтоб не раскрыть своё местоположение. Однако российские бойцы обнаружили их и нанесли удар с помощью FVP-дронов.

Украинские военнослужащие снова попытались спрятаться, но были раскрыты.

Командир с позывным Шустрый рассказал, что часто видит, как погибают противники, хотя им всегда предлагают сдаться.

По его словам, более 20 украинских солдат находятся в плену, при этом никто из них не знает, за что воюет. Когда бойцы ВСУ оказываются в безвыходном положении, к ним не приходит помощь с украинской стороны.

«Никому не интересны. Они не являются героями Украины», — отметил командир.

Ранее военкор RT Андрей Филатов показал позицию «Тополь», откуда начинался штурм, а затем освобождение Авдеевки.