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Военкор RT показал, как российские бойцы штурмуют позиции ВСУ

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Военный корреспондент RT Влад Андрица показал, как бойцы 4-й бригады вместе со спецназом «Ахмат» штурмуют позиции ВСУ. Видео снято на одной из главных высот возле населённого пункта Красное в пригороде Часова Яра.

Солдаты ВСУ больше суток боялись показаться из блиндажа, чтоб не раскрыть своё местоположение. Однако российские бойцы обнаружили их и нанесли удар с помощью FVP-дронов.

Украинские военнослужащие снова попытались спрятаться, но были раскрыты. 

Командир с позывным Шустрый рассказал, что часто видит, как погибают противники, хотя им всегда предлагают сдаться. 

По его словам, более 20 украинских солдат находятся в плену, при этом никто из них не знает, за что воюет. Когда бойцы ВСУ оказываются в безвыходном положении, к ним не приходит помощь с украинской стороны. 

«Никому не интересны. Они не являются героями Украины», — отметил командир. 

Ранее военкор RT Андрей Филатов показал позицию «Тополь», откуда начинался штурм, а затем освобождение Авдеевки. 

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