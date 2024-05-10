Тарпищев: Рублёв утопил себя нагрузками, играя на всех турнирах подряд

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Андрей Рублёв много нагружает себя из-за участия во всех турнирах.

«Рублёв не чувствует, когда надо остановиться, взять паузу. Отсюда и тот спад, который был на протяжении четырёх турниров, — перегрузки, психологическая перетренированность. Просто утопил себя нагрузками. Не знаю, как он выступит в Риме, там корты медленные. Но во Франции быстрые, так что на «Ролан Гаррос» он должен хорошо сыграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В финале турнира в Мадриде россиянин победил Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Для Рублёва это 16-й титул на уровне ATP в карьере. Также это его вторая победа на «тысячнике» — в 2023 году он стал триумфатором турнира в Монте-Карло.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня.

Ранее Рублёв поднялся на шестое место в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Мадриде.