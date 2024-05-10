RT в Telegram
Подпишись

Нилов: ЛДПР приняла решение поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

Короткая ссылка
Фракция ЛДПР приняла решение поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Нилов: ЛДПР приняла решение поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера
  • РИА Новости

Об этом сообщил по итогам встречи с Мишустиным депутат от фракции Ярослав Нилов.

«Коллегиальное (именно так) решение фракции ЛДПР — поддержать это предложение и проголосовать за Мишустина в рамках рассмотрения соответствующего вопроса пленарного заседания», — написал Нилов в Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить