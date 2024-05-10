Нилов: ЛДПР приняла решение поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

Фракция ЛДПР приняла решение поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Об этом сообщил по итогам встречи с Мишустиным депутат от фракции Ярослав Нилов.

«Коллегиальное (именно так) решение фракции ЛДПР — поддержать это предложение и проголосовать за Мишустина в рамках рассмотрения соответствующего вопроса пленарного заседания», — написал Нилов в Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера.