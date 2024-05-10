Путин: уверен, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру исполняющего обязанности председателя правительства России Михаила Мишустина на пост премьера.

«Очень надеюсь на то, что депутаты Государственной думы — а вы не так давно были в Госдуме, отчитывались, они знают, что и как правительством и вами как председателем правительства сделано за последние годы — оценят должным образом и поддержат вас в ходе ваших консультаций, предстоящих сегодня на фракциях, затем и на заседании парламента», — отметил Путин.

В свою очередь, Мишустин заверил президента, что пауз в работе правительства не будет.

Ранее Мишустин начал встречи с фракциями Госдумы.