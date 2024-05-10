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Путин: уверен, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру исполняющего обязанности председателя правительства России Михаила Мишустина на пост премьера.
Путин: уверен, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
  • globallookpress.com

«Очень надеюсь на то, что депутаты Государственной думы — а вы не так давно были в Госдуме, отчитывались, они знают, что и как правительством и вами как председателем правительства сделано за последние годы — оценят должным образом и поддержат вас в ходе ваших консультаций, предстоящих сегодня на фракциях, затем и на заседании парламента», — отметил Путин.

В свою очередь, Мишустин заверил президента, что пауз в работе правительства не будет.

Ранее Мишустин начал встречи с фракциями Госдумы.

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