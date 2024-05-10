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Судья Шмидт заявил, что у Варшавы нет доказательств его шпионской деятельности

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Польский судья Томаш Шмидт рассказал корреспонденту RT Косте Придыбайло, что у Варшавы нет доказательств его «шпионской деятельности».

Шмидт рассказал, что в Польше его уже лишили иммунитета, а также выдали приказ о задержании и немедленном аресте.

«Оказывается, можно дать такой приказ, арестовать, отнять иммунитет лишь потому, что я говорю то, что не нравится польским властям», — отметил он.

По словам Шмидта, перед получением политического убежища он хотел бы заниматься восстановлением отношений между народами Белоруссии, Украины, России и Польши.

Ранее сообщалось, что суд в Польше удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте и задержании обвинённого в шпионаже Шмидта.

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