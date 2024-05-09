Польский суд разрешил задержать и арестовать бежавшего в Белоруссию судью Шмидта

Польский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании, аресте и привлечении к уголовной ответственности выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на сайте Национальной прокуратуры Польши.

«Дисциплинарный суд при Высшем административном суде сегодня удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Томаша Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест», — указывается в публикации.

Ранее сам обвинённый в шпионаже польский судья объяснил RT, почему принял решение бежать из страны.