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Польский суд разрешил задержать и арестовать бежавшего в Белоруссию судью Шмидта

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Польский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании, аресте и привлечении к уголовной ответственности выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.
Польский суд разрешил задержать и арестовать бежавшего в Белоруссию судью Шмидта
  • Gettyimages.ru

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на сайте Национальной прокуратуры Польши.

«Дисциплинарный суд при Высшем административном суде сегодня удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Томаша Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест», — указывается в публикации.

Ранее сам обвинённый в шпионаже польский судья объяснил RT, почему принял решение бежать из страны.

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