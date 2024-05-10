Блинкова получила травму во время матча с Коллинз и завершила выступление в Риме
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В мачте за выход в третий круг Блинкова уступила в первом сете американке Даниэль Коллинз со счётом 4:6.
Россиянка подвернула ногу и приняла решение сняться со второй партии матча. Коллинз оказала поддержку и поднесла Блинковой воду и полотенце.
Следующий матч Коллинз проведёт с победительницей встречи Элизабетта Коччаретто (Италия) — Каролин Гарсия (Франция).
Ранее уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана сообщила, что разочарована из-за снятия с турнира в Риме.