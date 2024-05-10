Блинкова получила травму во время матча с Коллинз и завершила выступление в Риме

Российская теннисистка Анна Блинкова получила травму и не смогла продолжить матч второго круга турнира в Риме (Италия).

В мачте за выход в третий круг Блинкова уступила в первом сете американке Даниэль Коллинз со счётом 4:6.

Россиянка подвернула ногу и приняла решение сняться со второй партии матча. Коллинз оказала поддержку и поднесла Блинковой воду и полотенце.

Следующий матч Коллинз проведёт с победительницей встречи Элизабетта Коччаретто (Италия) — Каролин Гарсия (Франция).

Ранее уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана сообщила, что разочарована из-за снятия с турнира в Риме.