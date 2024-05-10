Рыбакина — о снятии с турнира в Риме: я разочарована

Уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана сообщила, что разочарована из-за снятия с турнира в Риме.

«Я разочарована тем, что мне придется отказаться от участия в турнире в Риме в этом году. К сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях», — цитирует Рыбакину «Чемпионат».

10 мая стало известно, что Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Риме из-за болезни. Вместо неё выступит француженка Осеан Доден.

Напомним, что Рыбакина является действующей чемпионкой соревнований.

Ранее Рыбакина рассказала, что сделает с Porsche, выигранным на турнире в Штутгарте.