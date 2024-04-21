Рыбакина рассказала, что сделает с Porsche, выигранным на турнире в Штутгарте
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«Ну, я пока не знаю. Я обязательно буду на нём ездить. Мы думаем оставить его в Дубае. Так что за рулём наверняка будет Стефано. Может быть, моя мама. Ну и надеюсь, что скоро я. Как-то так», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Рыбакина обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.
Таким образом, спортсменка завоевала свой восьмой титул в карьере в одиночном разряде.
Призовой фонд турнира составил $802 237.
Ранее Рыбакина призналась, что её жизнь сильно изменилась после победы на Уимблдоне.