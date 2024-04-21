Рыбакина рассказала, что сделает с Porsche, выигранным на турнире в Штутгарте

Уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана сообщила, что планирует сделать с машиной, которую она выиграла на турнире в Штутгарте (Германия).

«Ну, я пока не знаю. Я обязательно буду на нём ездить. Мы думаем оставить его в Дубае. Так что за рулём наверняка будет Стефано. Может быть, моя мама. Ну и надеюсь, что скоро я. Как-то так», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакина обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.

Таким образом, спортсменка завоевала свой восьмой титул в карьере в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира составил $802 237.

Ранее Рыбакина призналась, что её жизнь сильно изменилась после победы на Уимблдоне.