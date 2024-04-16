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Рыбакина призналась, что её жизнь сильно изменилась после победы на Уимблдоне

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Бывшая российская теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, рассказала о своей жизни после победы на Открытом чемпионате Великобритании в 2022 году.
Рыбакина призналась, что её жизнь сильно изменилась после победы на Уимблдоне
  • Gettyimages.ru

«Жизнь изменилась не только после Уимблдона, но и за весь год, когда я выиграла много турниров и поднялась в топ-10. Но цели остались те же. Меня больше узнают, но со временем я к этому привыкла», — цитирует Рыбакину «Спорт-Экспресс».

Рыбакина в финальном матче Уимблдона-2022 со счётом 3:6, 6:2, 6:3 нанесла поражение туниске Онс Жабер и впервые в карьере одержала победу на турнире Большого шлема.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв потерял две позиции в рейтинге АТР.

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