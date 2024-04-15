Рублёв потерял две позиции в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде.

Лучшим среди россиян по-прежнему является Даниил Медведев, занимающий четвёртое место.

Андрей Рублёв опустился с шестой на восьмую строчку. Карен Хачанов сохранил 17-ю позицию. Роман Сафиуллин стал 38-м, а Аслан Карацев — 45-м.

Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции расположился итальянец Янник Синнер. Третий — испанец Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что Синнер впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге АТР.