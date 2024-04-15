Рублёв потерял две позиции в рейтинге АТР
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Лучшим среди россиян по-прежнему является Даниил Медведев, занимающий четвёртое место.
Андрей Рублёв опустился с шестой на восьмую строчку. Карен Хачанов сохранил 17-ю позицию. Роман Сафиуллин стал 38-м, а Аслан Карацев — 45-м.
Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции расположился итальянец Янник Синнер. Третий — испанец Карлос Алькарас.
Ранее сообщалось, что Синнер впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге АТР.