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Агент Миранчука: по летним предложениям Лёша сам примет решение, будем обсуждать с ним

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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал будущее своего клиента.
Агент Миранчука: по летним предложениям Лёша сам примет решение, будем обсуждать с ним
  • globallookpress.com
  • © Michele Maraviglia/Keystone Press Agency

«У Лёши ещё год контракта с «Аталантой». По летним предложениям он сам примет решение, будем обсуждать с ним», — цитирует Шпинёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду 37 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Черчесов не исключил, что Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» в финале Лиги Европы.

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