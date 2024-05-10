SCMP: Россия послала сигнал Японии из-за поддержки Украины
- Gettyimages.ru
- © Sergei Dubrovskii
По словам издания, сигнал Японии заключается в том, что Россия строит на Курилах новые военные объекты. Речь идёт о разведывательных базах.
«Москва намерена показать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, есть издержки и они не в интересах Токио», — цитирует SCMP профессора Темпльского университета Джеймса Брауна.
В материале отмечается, что создание баз поможет России лучше отслеживать действия Японии и США.
Ранее российский посол в Японии Николай Ноздрёв рассказал, что Москва следит за интенсификацией японо-американских манёвров возле границ России и предостерегает Токио, что примет меры в случае военных угроз.