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Посол Ноздрев: Россия примет контрмеры на создаваемые Японией угрозы

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Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил в интервью РИА Новости, что Москва внимательно следит за интенсификацией японо-американских манёвров у своих дальневосточных границ и регулярно предостерегает Токио, что будет вынуждена предпринять контрмеры для блокирования военных угроз.

«Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз России», — сказал дипломат.

Также он отметил, что Япония продолжает следовать курсу на форсированную милитаризацию.

Также стало известно, что Япония заявила о помощи Украине на сумму $12,1 млрд.

Кроме того, Ноздрев заявил, что Москва оперативно и чётко отреагирует, если поставляемые Токио в США ракеты для комплексов ПРО Patriot окажутся на Украине.

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