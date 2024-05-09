Посол Ноздрев: Япония продолжает следовать курсу на форсированную милитаризацию

Администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и последовательный демонтаж пацифистских положений конституции, которыми в стране гордились на протяжении десятилетий.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил посол России в Японии Николай Ноздрев.

По его словам, речь идёт о существенном наращивании военных расходов, обретении ударного потенциала, снятии самоограничений на экспорт вооружений, а также существенном углублении военного взаимодействия с Вашингтоном.

«Данные практические шаги вкупе с полным игнорированием послевоенных реалий, попытками переписать историю и насаждением реваншистских настроений в обществе вызывают массу озабоченностей у нас и других соседних с Японией государств», — отметил дипломат.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Япония стремительно наращивает свой военный бюджет и закупки наступательных вооружений, ориентируясь на показатели НАТО.

Также Патрушев выразил уверенность, что милитаризация Японии при поддержке США указывает на то, что из японцев хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы.