Посол Ноздрев: Япония продолжает следовать курсу на форсированную милитаризацию
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил посол России в Японии Николай Ноздрев.
По его словам, речь идёт о существенном наращивании военных расходов, обретении ударного потенциала, снятии самоограничений на экспорт вооружений, а также существенном углублении военного взаимодействия с Вашингтоном.
«Данные практические шаги вкупе с полным игнорированием послевоенных реалий, попытками переписать историю и насаждением реваншистских настроений в обществе вызывают массу озабоченностей у нас и других соседних с Японией государств», — отметил дипломат.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Япония стремительно наращивает свой военный бюджет и закупки наступательных вооружений, ориентируясь на показатели НАТО.
Также Патрушев выразил уверенность, что милитаризация Японии при поддержке США указывает на то, что из японцев хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы.