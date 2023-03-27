Патрушев: США хотят сделать из японцев камикадзе, умирающих за чужие интересы
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом он сказал в интервью «Российской газете».
По его мнению, американские власти подталкивают Японию на новую милитаризацию.
Патрушев напомнил о заявлении премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио купит у США 400 крылатых ракет «Томагавк».
«Создаётся впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны начали строить новую ось наподобие той, которую строили фашистские режимы в Германии и Италии и милитаристская Япония.