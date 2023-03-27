Патрушев: США хотят сделать из японцев камикадзе, умирающих за чужие интересы

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность, что милитаризация Японии при поддержке США указывает на то, что из японцев хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы.
Патрушев: США хотят сделать из японцев камикадзе, умирающих за чужие интересы
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

По его мнению, американские власти подталкивают Японию на новую милитаризацию.

Патрушев напомнил о заявлении премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио купит у США 400 крылатых ракет «Томагавк».

«Создаётся впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны начали строить новую ось наподобие той, которую строили фашистские режимы в Германии и Италии и милитаристская Япония.

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