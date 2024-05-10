ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано ещё 20 прилетов», — заявил собеседник агентства.
Уточняется, что под обстрелы попали семь населённых пунктов области.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью.