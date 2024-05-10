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ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

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Украинская армия 9 мая нанесла 38 артиллерийских ударов по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано ещё 20 прилетов», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что под обстрелы попали семь населённых пунктов области.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью.

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