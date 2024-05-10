Средства ПВО ВС России уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью
- РИА Новости
«Около 11:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее ракетную опасность вновь объявили и отменили в Белгороде и Белгородском районе.