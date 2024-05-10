Средства ПВО ВС России уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью.

РИА Новости

«Около 11:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее ракетную опасность вновь объявили и отменили в Белгороде и Белгородском районе.