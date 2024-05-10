Шлеменко и Хамитов прошли процедуру взвешивания перед боем
- РИА Новости
Шлеменко показал вес 84,15 кг, а Илич — 83,9 кг.
Поединок между спортсменами пройдёт 11 мая в Екатеринбурге. Бой будет длиться 3 раунда по 5 минут.
Иван Штырков (100 кг) показал одинаковый вес со своим соперником из Махачкалы Гаджимурадом Антигуловым (100 кг).
Сергей Мартынов показал на весах 84,35 кг. Его оппонент Кямран Аббасов — 86,3 кг.
В активе Шлеменко 63 победы, 15 поражений, одна ничья, один бой признан несостоявшимся. У Хамитова 24 победы, восемь поражений и одна ничья.
Ранее сообщалось, что Никита Михайлов сразится с Эдсоном Лоуренсо на RCC 19.