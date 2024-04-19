RT в Telegram
Подпишись

Никита Михайлов сразится с Эдсоном Лоуренсо на RCC 19

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Никита Михайлов и бразилец Эдсон Лоуренсо сойдутся в клетке на турнире RCC 19, который пройдёт 11 мая в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец».
Никита Михайлов сразится с Эдсоном Лоуренсо на RCC 19
  • Gettyimages.ru

Михайлов, который является учеником Фёдора Емельяненко, впервые с 2019 года подерётся на родине.

У спортсмена из России есть опыт выступлений в промоушене Bellator, где он одержал три победы в пяти схватках.

Его соперник в марте 2023-го впервые выступил за пределами Бразилии и одержал победу над Вальмиром Галиевым на RCC Intro 25.

Главным событием турнира станет бой Александра Шлеменко и Куата Хамитова, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее сообщалось, что Штырков проведёт бой с Бархударяном на турнире RCC 19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить