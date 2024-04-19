Никита Михайлов сразится с Эдсоном Лоуренсо на RCC 19

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Никита Михайлов и бразилец Эдсон Лоуренсо сойдутся в клетке на турнире RCC 19, который пройдёт 11 мая в Екатеринбурге на арене КРК «Уралец».

Михайлов, который является учеником Фёдора Емельяненко, впервые с 2019 года подерётся на родине.

У спортсмена из России есть опыт выступлений в промоушене Bellator, где он одержал три победы в пяти схватках.

Его соперник в марте 2023-го впервые выступил за пределами Бразилии и одержал победу над Вальмиром Галиевым на RCC Intro 25.

Главным событием турнира станет бой Александра Шлеменко и Куата Хамитова, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее сообщалось, что Штырков проведёт бой с Бархударяном на турнире RCC 19.