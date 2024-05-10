В Башкирии усилят меры защиты после атаки дрона на нефтезавод

Власти Башкирии планируют усилить безопасность нефтехимического комплекса после атаки БПЛА, рассказал глава республики Радий Хабиров.

«Мы должны понимать, что эта атака может быть не последней. В Башкортостане большой нефтехимический комплекс. Поэтому сегодня обсудили ряд дополнительных мер по усилению систем защиты», — сказал Хабиров.

По словам главы Башкирии, нефтезавод, на который была совершена атака, работает в штатном режиме. В течение нескольких дней там проведут ремонт.

«На показателях предприятия ситуация никак не сказалась. Они молодцы, всё сделали организованно», — подчеркнул он.

Последствия атаки оказались минимальными благодаря работе системы обороны, добавил Хабиров.

Беспилотник со стороны ВСУ атаковал промзону в городе Салават 9 мая, повреждение получило здание насосной станции.

Ранее сообщалось, что обстановка после атаки стабильная, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет.