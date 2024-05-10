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В Башкирии усилят меры защиты после атаки дрона на нефтезавод

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Власти Башкирии планируют усилить безопасность нефтехимического комплекса после атаки БПЛА, рассказал глава республики Радий Хабиров.
В Башкирии усилят меры защиты после атаки дрона на нефтезавод
  • РИА Новости

«Мы должны понимать, что эта атака может быть не последней. В Башкортостане большой нефтехимический комплекс. Поэтому сегодня обсудили ряд дополнительных мер по усилению систем защиты», — сказал Хабиров. 

По словам главы Башкирии, нефтезавод, на который была совершена атака, работает в штатном режиме. В течение нескольких дней там проведут ремонт.

«На показателях предприятия ситуация никак не сказалась. Они молодцы, всё сделали организованно», — подчеркнул он. 

Последствия атаки оказались минимальными благодаря работе системы обороны, добавил Хабиров. 

Беспилотник со стороны ВСУ атаковал промзону в городе Салават 9 мая, повреждение получило здание насосной станции.

Ранее сообщалось, что обстановка после атаки стабильная, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет. 

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