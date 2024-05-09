Здание насосной станции повреждено при атаке Башкирии со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата.
В районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават» было зафиксировано задымление, но предприятие работает в штатном режиме.
Также сообщалось, что восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.