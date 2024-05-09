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Здание насосной станции повреждено при атаке Башкирии со стороны ВСУ

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Здание насосной станции в Салавате (Башкирия) получило повреждения при атаке беспилотника со стороны ВСУ, сообщили в МЧС России по региону.
Здание насосной станции повреждено при атаке Башкирии со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата.

В районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават» было зафиксировано задымление, но предприятие работает в штатном режиме.

Также сообщалось, что восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

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