Здание насосной станции повреждено при атаке Башкирии со стороны ВСУ

Здание насосной станции в Салавате (Башкирия) получило повреждения при атаке беспилотника со стороны ВСУ, сообщили в МЧС России по региону.

«Повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата.

В районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават» было зафиксировано задымление, но предприятие работает в штатном режиме.

Также сообщалось, что восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.