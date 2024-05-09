RT в Telegram
Подпишись

Беспилотник атаковал промзону в Башкирии

Короткая ссылка
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата.
Беспилотник атаковал промзону в Башкирии
  • РИА Новости

«Сегодня в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата», — написал он в своём Telegram.

По его словам, после данного нападения в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават» было зафиксировано задымление.

Вместе с этим он подчеркнул, что предприятие работает в штатном режиме. Глава региона добавил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы и руководители силовых ведомств.

Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении двух украинских беспилотников в Белгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить