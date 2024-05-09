Беспилотник атаковал промзону в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата.

«Сегодня в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата», — написал он в своём Telegram.

По его словам, после данного нападения в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават» было зафиксировано задымление.

Вместе с этим он подчеркнул, что предприятие работает в штатном режиме. Глава региона добавил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы и руководители силовых ведомств.

Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении двух украинских беспилотников в Белгородской области.