В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника
- РИА Новости
«Около 09:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе вновь объявили опасность атаки беспилотников.