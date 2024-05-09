В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

В Минобороны России сообщили об уничтожении двух БПЛА ВСУ в Белгородской области.

РИА Новости

«Около 09:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе вновь объявили опасность атаки беспилотников.