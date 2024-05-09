Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, пять человек с осколочными ранениями, в том числе ребёнок, были доставлены в больницу.

«Ещё троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Белгороде в результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах.

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Губернатор добавил, что в Белгородском районе в посёлке Дубовое были повреждены кровли в четырёх частных жилых домовладениях. Также были повреждены три автомобиля.

Ранее сообщалось, что два БПЛА были уничтожены силами ПВО над Клинцовским районом Брянской области.

Также ВСУ совершили попытку атаки нефтебазы под Анапой с помощью БПЛА.