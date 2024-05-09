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Оперштаб: ВСУ совершили попытку атаки нефтебазы под Анапой с помощью БПЛА

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ВСУ совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА.

Информация об этом появилась в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Отмечается, что около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы.

«В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров», — говорится в сообщении.

К ликвидации огня привлечены 62 человека и 20 единиц техники. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Также в Белгородской области уничтожили украинский беспилотник.

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