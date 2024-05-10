«Военная хроника» проанализировала последние удары ВС России по ВСУ

«Военная хроника» проанализировала последние удары российских военных по позициям ВСУ в районе Харьковской области.

Как пишет портал, с ночи на 10 мая в приграничье между Харьковской и Белгородской областями громко. Появляются неподтверждённые сообщения о штурме некоторых городов на территории Украины.

«Практически сутки артиллерия ВС России и авиация работают по целям на территории Украины. Активно отрабатываются Волчанск и окрестности, а также ряд прилегающих городов и сёл. Активных штурмов и серьёзного продвижения на большую глубину пока нет. Скорее, речь идёт о нанесении массированного огневого поражения, за которым могут последовать другие активные действия», — говорится в материале.

Уточняется, что российская артиллерия и авиация работают по населённым пунктам: Гоптовка — 2 км от границы; Стрелечья — 1 км от границы; Борисовка — 800 м от границы; Лукьянцы — 4 км от границы; Волчанск — 7 км от границы; Гатище — 4 км от границы; Огурцово — 3 км от границы; Липцы — 9 км от границы.

«Вполне возможно, что эта операция может стать первой в череде ударов, направленных на создание санитарной зоны, препятствующей обстрелам приграничья России — Брянской, Белгородской и Курской областей», — добавляется в статье.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удары по ВСУ в Харьковской области.