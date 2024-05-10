Гладков: ВСУ повредили сельскохозяйственное предприятие в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ повредили три корпуса сельскохозяйственного предприятия.

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия», — написал он в Telegram.

Вместе с этим он отметил, что есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается.

Ранее сообщалось, что водитель мусоровоза получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Петровский район Донецка.