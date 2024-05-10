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Гладков: ВСУ повредили сельскохозяйственное предприятие в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ повредили три корпуса сельскохозяйственного предприятия.
Гладков: ВСУ повредили сельскохозяйственное предприятие в Белгородской области
  • РИА Новости

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия», — написал он в Telegram.

Вместе с этим он отметил, что есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается.

Ранее сообщалось, что водитель мусоровоза получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Петровский район Донецка.

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