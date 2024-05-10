Гладков: ВСУ повредили сельскохозяйственное предприятие в Белгородской области
- РИА Новости
«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия», — написал он в Telegram.
Вместе с этим он отметил, что есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается.
Ранее сообщалось, что водитель мусоровоза получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Петровский район Донецка.