Зюганов: КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина

КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

«В данной ситуации пока наша фракция воздерживается», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что фракция ЛДПР приняла решение поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.