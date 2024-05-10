Зюганов: КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина
КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«В данной ситуации пока наша фракция воздерживается», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что фракция ЛДПР приняла решение поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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