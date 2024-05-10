ВС России нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая.

«С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что в итоге были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе.