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ВС России нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая

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В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая.
ВС России нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая
  • РИА Новости

«С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что в итоге были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе.

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