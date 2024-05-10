Средства ПВО ВС России уничтожили ещё один БПЛА ВСУ над Белгородской областью
- РИА Новости
«Около 12:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью.