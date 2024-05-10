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Средства ПВО ВС России уничтожили ещё один БПЛА ВСУ над Белгородской областью

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Средства ПВО армии России сбили очередной украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью.
Средства ПВО ВС России уничтожили ещё один БПЛА ВСУ над Белгородской областью
  • РИА Новости

«Около 12:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью.

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