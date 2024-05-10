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Тренера из Дагестана, избившего ребёнка, пожизненно дисквалифицировали

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Президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Омар Муртузалиев сообщил, что тренер Алаудин Атаев получил пожизненную дисквалификацию.
Тренера из Дагестана, избившего ребёнка, пожизненно дисквалифицировали
  • Gettyimages.ru

«Тренер пожизненно дисквалифицирован. Поступок совершён нечеловеческий. Это тренер частного клуба. Я написал письмо на имя министра спорта Дагестана. Он примет меры, чтобы он больше никогда не появлялся в спортивных залах», — цитирует Муртузалиева ТАСС.

На видео, появившемся в СМИ, видно, что взрослый мужчина избивает лежащего ребёнка ногами в раздевалке. В Министерстве спорта Дагестана сообщили, что виновный не работает в государственных учреждениях и не имеет соответствующего образования.  

Ранее омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за избиения ребёнка на турнире по борьбе.

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