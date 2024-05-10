Тренера из Дагестана, избившего ребёнка, пожизненно дисквалифицировали

Президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Омар Муртузалиев сообщил, что тренер Алаудин Атаев получил пожизненную дисквалификацию.

«Тренер пожизненно дисквалифицирован. Поступок совершён нечеловеческий. Это тренер частного клуба. Я написал письмо на имя министра спорта Дагестана. Он примет меры, чтобы он больше никогда не появлялся в спортивных залах», — цитирует Муртузалиева ТАСС.

На видео, появившемся в СМИ, видно, что взрослый мужчина избивает лежащего ребёнка ногами в раздевалке. В Министерстве спорта Дагестана сообщили, что виновный не работает в государственных учреждениях и не имеет соответствующего образования.

Ранее омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за избиения ребёнка на турнире по борьбе.