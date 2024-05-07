Омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за избиения ребёнка на турнире по борьбе
- РИА Новости
«Мы сразу после появления ролика направили обращение в прокуратуру Карабудахкентского района для проверки фактов и правовой оценки инцидента. Подобное отношение к детям считаем непозволительным и противоправным», — приводит слова Ежовой РИА Новости.
На видео, появившемся в СМИ, видно, что взрослый мужчина избивает лежащего ребёнка ногами в раздевалке.
В Министерстве спорта Дагестана сообщили, что виновный не работает в государственных учреждениях и не имеет соответствующего образования.
Ранее сообщалось, что Федерация борьбы Дагестана начала разбирательство из-за избиения тренером ребёнка.