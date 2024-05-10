В КНР выступили против ограничений США в отношении китайских компаний
- AP
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Как сообщает ТАСС, он отметил, что предыдущая американская администрация ввела пошлины на китайский импорт, а нынешняя не только не пересмотрела этот неправильный шаг, но и активизировала процесс политизации экономических и торговых вопросов двух стран.
«Мы призываем США по-настоящему соблюдать правила ВТО и отменить все тарифы, введённые в отношении Китая, не говоря уже о добавлении новых тарифов», — сказал Линь Цзянь.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты наложили экспортные ограничения на 37 организаций из Китая за действия против американской национальной безопасности.