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В КНР выступили против ограничений США в отношении китайских компаний

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Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайская сторона выступает против ограничений Соединённых Штатов в отношении китайских компаний.
В КНР выступили против ограничений США в отношении китайских компаний
  • AP
  • © Tatan Syuflana

Как сообщает ТАСС, он отметил, что предыдущая американская администрация ввела пошлины на китайский импорт, а нынешняя не только не пересмотрела этот неправильный шаг, но и активизировала процесс политизации экономических и торговых вопросов двух стран.

«Мы призываем США по-настоящему соблюдать правила ВТО и отменить все тарифы, введённые в отношении Китая, не говоря уже о добавлении новых тарифов», — сказал Линь Цзянь.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты наложили экспортные ограничения на 37 организаций из Китая за действия против американской национальной безопасности.

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