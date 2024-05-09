США наложили экспортные ограничения на 37 организаций из Китая за действия против американской национальной безопасности.

Минторг Соединённых Штатов сообщил, что Бюро промышленности и безопасности вносит китайские организации под «регулирование администрирования экспорта».

Все 37 организаций определены как «действующие против национальных интересов и иностранных политических интересов Соединённых Штатов», говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Эти меры относятся в том числе к компаниям AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, Shenzhen Yidian Technology, China Electronics Technology Group Corporation Electronic и другим организациям.

В апреле американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США готовы вводить санкции против иностранных банков, в том числе китайских, чтобы помешать поставкам в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.