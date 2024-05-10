RFI: Франция передала ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

Франция передала Украине подлежащие утилизации дальнобойные ракеты SCALP, передаёт RFI.

«В арсеналах было два типа запасов. С одной стороны, старые ракеты с подходящим к концу сроком хранения, но всё ещё пригодные к использованию. С другой стороны, «коконы» с ракетами, которые были непригодны к эксплуатации», — пишет RFI.

В беседе с журналом The Economist французский лидер Эммануэль Макрон ранее выразил мнение, что страны ЕС «слишком много сомневались», определяя свои дальнейшие шаги относительно Украины. Он вновь заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину.

По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.