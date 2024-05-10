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В Астрахани задержали подозреваемого в распространении наркотиков

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Правоохранители задержали в Астрахани 20-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков, от которых умерли пять человек.
В Астрахани задержали подозреваемого в распространении наркотиков
  • globallookpress.com

Задержанным оказался уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщили в УМВД по Астраханской области. 

По версии следствия, он прибыл в Астрахань и по указанию неустановленных лиц размещал наркотики в тайники. 

Правоохранители провели обыски у потребителей вредных веществ. У них изъяли телефоны, в которых были координаты тайников-закладок.

«Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве. 

Ранее стало известно о гибели пяти человек в Астрахани из-за отравления неизвестным веществом. Ещё 14 человек были госпитализированы

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