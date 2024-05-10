В Астрахани задержали подозреваемого в распространении наркотиков

Правоохранители задержали в Астрахани 20-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков, от которых умерли пять человек.

Задержанным оказался уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщили в УМВД по Астраханской области.

По версии следствия, он прибыл в Астрахань и по указанию неустановленных лиц размещал наркотики в тайники.

Правоохранители провели обыски у потребителей вредных веществ. У них изъяли телефоны, в которых были координаты тайников-закладок.

«Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о гибели пяти человек в Астрахани из-за отравления неизвестным веществом. Ещё 14 человек были госпитализированы.