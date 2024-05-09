Пять человек в Астрахани погибли из-за отравления неизвестным веществом

Следственный комитет Астраханской области возбудил уголовное дело по факту гибели пяти жителей Астрахани из-за отравления неизвестным веществом.

Об этом говорится в пресс-службе регионального отделения ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по фактам гибели пяти человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отмечается в заявлении.

Предполагается, что в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов города в разных местах были найдены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительные данные указывают на то, что они употребляли наркотические вещества.

«Предварительная причина смерти астраханцев — отравление неизвестным веществом», — отмечается в документе.

Вместе с этим в больницы города поступили 14 человек с диагнозом «отравление неизвестным веществом», при этом 11 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об отравлении детей в Кемеровской области.