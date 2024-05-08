Бастрыкину доложат о расследовании дела об отравлении кемеровских школьников

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об отравлении детей в Кемеровской области.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на информационный центр СК.

Инцидент произошёл в Киселёвске в одной из местных школ.

«В апреле текущего года не менее четырёх детей отравились в столовой. Отмечается, что на пищеблоке сотрудники не соблюдают условия хранения продуктов и санитарные нормы», — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что в Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным веществом.