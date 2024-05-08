Бастрыкину доложат о расследовании дела об отравлении кемеровских школьников
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Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на информационный центр СК.
Инцидент произошёл в Киселёвске в одной из местных школ.
«В апреле текущего года не менее четырёх детей отравились в столовой. Отмечается, что на пищеблоке сотрудники не соблюдают условия хранения продуктов и санитарные нормы», — говорится в сообщении.
В феврале сообщалось, что в Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным веществом.